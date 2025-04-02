Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin son dakikalarında iki takım arasında tansiyon yükselirken, maç durduruldu. Olaylar sonrası hakem Cihan Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü. Peki, Barış Alper Yılmaz Samsunspor maçında cezalı mı?

BARIŞ ALPER YILMAZ SAMSUNSPOR MAÇINDA CEZALI MI?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay; Fenerbahçe'de ise yardımcı antrenör Salvatore Foti ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.

KUPADA GÖRÜLEN KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. maddesi 1. Fıkrası'na göre; cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz.