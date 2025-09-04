Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı, cezalı mı (Gürcistan Türkiye)?

Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler netleşirken gözler kadroda yer almayan Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Futbolseverler, genç oyuncunun neden forma giymediğini merak ediyor: Sakatlık mı ya da ceza durumu mu söz konusu? Gürcistan – Türkiye mücadelesinde bu eksiklik dikkat çekti.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahneye çıkıyor. E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile aynı grupta mücadele eden millilerimiz, ilk sınavını deplasmanda Gürcistan karşısında verecek. Bu karşılaşma, grup liderliği yolunda büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, elde edeceği galibiyetle hem moral bulmayı hem de Dünya Kupası yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

GÜRCİSTAN İLE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Milliler, daha önce Gürcistan ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4 kez galip gelen A Milli Takımımız, rakibine üstünlük sağlamış durumda. Şimdi ise hedef, galibiyet sayısını 5'e çıkarmak ve elemelerdeki güçlü başlangıcı perçinlemek.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan – Türkiye maçı, eleme grubunda kritik bir viraj olarak öne çıkıyor. Mücadelenin saat bilgisi ve yayıncı kanal detayları da taraftarların gündeminde yer alıyor.

İLK 11'LER

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye : Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus, Kenan.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Genç oyuncu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla ilk 11'de şans bulamadı. Ancak milli futbolcu yedekler arasında yer alıyor ve maçın ilerleyen dakikalarında forma giymesi ihtimaller dahilinde.