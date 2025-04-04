Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevklerini açıkladı. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Fred, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, sevk edilen isimler arasında yer aldı. Barış Alper Yılmaz kaç maç ceza alacak (PFDK)?

BARIŞ ALPER YILMAZ SALDIRIDAN SEVK EDİLDİ

Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Aynı karşılaşmadan PFDK'ya sevk edilen diğer isimler ve gerekçeleri ise şu şekilde;

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Hakaret

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçeli futbolcu Fred: Hakaret

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: Saldırı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz : Saldırı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay : Saldırı

PFDK'ya sevk edilen isimleri sevk maddelerine göre bekleyen cezalar:

Saldırı :

Jose Mourinho: 5-10 maç

Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç

Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç

Kerem Demirbay: 5-10 maç

Hakaret :

Fred: 3-7 maç