Barış Alper Yılmaz Fenerbahçeli mi?
Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın çocukluk döneminde açtığı sosyal medya hesabı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Barış Alper Yılmaz Fenerbahçeli mi?
Yılmaz'ın eski Facebook profilinde yer alan bazı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Aslında Fenerbahçe taraftarı mı?" şeklindeki iddialar yeniden tartışma konusu haline geldi.
ÇOCUKLUK PROFİLİ ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın yıllar önce açtığı Facebook hesabında yer alan ifadeler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Eski profilden sızan detaylar, "Gizli Fenerbahçeli" iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR
Oyuncunun çocukluk dönemine ait profilde Fenerbahçe ile ilgili bazı paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Taraftarların bir kısmı bu durumun çocukluk hevesi olduğunu savunurken, bazıları ise "Galatasaray'ın yıldızı meğer Kanarya sevgisiyle büyümüş" yorumunu dile getirdi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Barış Alper Yılmaz'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak ortaya çıkan eski profil, futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda.
İşte o profil: