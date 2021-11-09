Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosunda

2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Milli Futbol takımı aday kadrosuna takviye yapıldı. U21'den Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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