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Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosunda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosunda

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Milli Futbol takımı aday kadrosuna takviye yapıldı.

2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Milli Futbol takımı aday kadrosuna takviye yapıldı. U21'den Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.


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