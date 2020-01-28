Barış Alıcı kimdir? Barış Alıcı nereli, kaç yaşında?

28.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:45

Barış Alıcı, takımı Fenerbahçe tarafından son olarak Rizespor'a kiralanmıştı. Genç futbolcu artık Belçika takımı KVC Westerlo'da oynayacak. 2019 - 20 sezonunda Çaykur Rize Spor ile toplamda 7 maça çıkan oyuncu sayı elde edemedi. Barış Alıcı nereli? Barış Alıcı takımı ve daha fazlası haberimizde...

BARIŞ ALICI KİMDİR?

Genç futbolcu, 24 Haziran 1997 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bergama Genclerbirligispor (2007-2009), Bucaspor (2009-2013), Altinordu (2013-2015) takımlarında alt yapıda yer aldı. 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 6 aylığına kiralanmıştı.

11 Tem 2018 tarihinde Altınordu takımında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sırasıyla Malatyaspor ve Çaykur Rize Spor'a kiralandı. Alıcı, 2018 - 19 döneminde: 14 maç, 1 asist elde etmiştir. Altınordu takımında toplam 53 lig maçına, 4 kupa maçına çıktı ve toplamda 17 sayı elde etti.2018 -19 sezonunda Fenerbahçe ile 15 maça çıktı ancak fileleri havalandıramadı. Aynı sezonda Yeni Malatyaspor takımında 10 maçta sahada yer aldı.

Barış Alıcı, 22 yaşında, 1.80 boyunda ve orta saha sağ oyuncusudur.