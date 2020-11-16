Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu
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Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu

16.11.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:50
Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu

Barcelona ile 2021 yılında sözleşmesi sona erecek Lionel Messi, İngiliz devi Manchester City ile görüşme halinde. Arjantinli yıldız, teknik direktör Pep Guardiola ile forvet Sergio Aguero'nun sözleşmelerinin uzatılması halinde Manchester ekibine katılabileceğini dile getirdi.

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılma isteğini açıklamasına rağmen kulüpten ayrılamadı. Arjantinli süper yıldız bunun yerine 2021 yazında sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirtti.

33 yaşındaki yıldız için en olası adres olarak, İngiliz devi Manchester City ön plana çıkıyor.

Altı kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, Manchester City'den iki yeni sözleşme daha istiyor. Arjantinli yıldız, en parlak dönemlerinde beraber olduğu Guardiola'nın da sözleşmesinin uzaltılmasını bekliyor. Messi aynı zamanda 2021 yazında City'le sözleşmesi sona erecek olan, vatandaşı Kun Agüero'nun da yeniden imzalamasını istiyor.

FORVET İÇİN PLAN

Manchester City'nin Guardiola ile yola devam etmek istediği biliniyor. Forvet oyuncusu Sergio Agüero'nun ise sık sık sakatlık yaşaması ve Gabriel Jesus'un beklenen performansı gösterememesi sonrası, Lautaro Martinez ya da Erling Haaland gibi isimlerin transferi üzerinde duruluyor.

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