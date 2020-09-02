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Barcelona yönetimi ve Lionel Messi arasındaki toplantıdan sonuç çıkmadı

Barcelona yönetimi ve Lionel Messi cephesi arasındaki kritik toplantı tamamlandı. Arjantinli yıldızın temsilcisi olan babası Jorge Messi ile Katalan ekibinin yaptığı zirve anlaşmazlıkla sonuçlandı.

02.09.2020 23:28 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:22

Barcelona ile Lionel Messi arasındaki temaslar sürüyor. Kulübe ayrılık talebini ileten Messi'nin temsilcisi Jorge Messi ile Katalan ekibi yöneticileri, bugün bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonuç çıkmadığı bildirildi.

Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ve Jorge Messi'nin yer aldığı zirvede hem ayrılık hem de sözleşme yenileme seçenekleri masaya kondu. Toplantıda Bartomeu dışında kulüp menajeri Bordas yer aldı. Messi cephesinde ise babası Jorge dışında, kardeşi Rodrigo ve avukatı Jorge Pecur yer aldı.

BEDELSİZ AYRILIK TALEP EDİLDİ

Jorge Messi, kulüpten bedelsiz ayrılmak için talepte bulundu. Bartomeu ise buna karşılık olarak Messi'nin 700 milyon euro'dan daha aşağı bir bonservis ücreti karşılığında transfer olamayacağını bildirdi.

BAŞKANDAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Bartomeu, ayrıca Lionel Messi'ye 2 yıllık sözleşme yenileme teklifi sundu.

CEZA VERİLMEYECEK

İki tarafın anlaşmazlık nedeniyle birkaç gün sonra yeniden toplantı yapma kararı aldı. Barça cephesi Messi'ye bu süreç içerisinde antrenman yapmadığı için ceza vermeyeceği kararını da iletti.

Barcelona yönetimi ve Lionel Messi arasındaki toplantıdan sonuç çıkmadı
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