Barcelona'yı görünce kendinden geçti! Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaştı

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimine seri başı olarak giren Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu. Sarı-kırmızılıların, Katalan ekibiyle eşleşmesini değerlendiren Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı adeta isyan etti.

"İYİ DEĞİLİM"

Kurayı değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, "Arkadaş seri başıyız dedik, seri başı bu mudur! Bu nasıl bir seri başı arkadaş ya! Barcelona nasıl çıkar arkadaş! Vallahi iyi değilim." derken yüzünü kolonyayla yıkadıktan sonra "Kendime geliyorum" ifadelerini kullandı.