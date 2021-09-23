Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro
Barcelona, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini "Geleceği parlak Türk yetenek" şeklinde duyurdu. Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabı ise genç yıldızın serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğunu açıkladı.
Kayserispor'un 17'lik yıldızı Emre Demir, resmen Barcelona'ya imza attı. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği gelecek sezondan itibaren Katalan devinde forma giyecek Emre'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli dikkat çekti.
BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO
Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.