Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Haberler.com - Haberler | Spor
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Barcelona, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini "Geleceği parlak Türk yetenek" şeklinde duyurdu. Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabı ise genç yıldızın serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğunu açıkladı.

Kayserispor'un 17'lik yıldızı Emre Demir, resmen Barcelona'ya imza attı. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği gelecek sezondan itibaren Katalan devinde forma giyecek Emre'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli dikkat çekti.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Haberler.com - Spor Haberleri
Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: 'Geleceği parlak Türk yetenek'

Son dakika haberi! Barcelona'dan yeni transferi Emre Demir'e övgü: "Geleceği parlak Türk yetenek"

 Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu

Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Şevval Şahin Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Palabıyık Mario Balotelli Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:41:52. #1.11#