Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro

Kayserispor'un 17'lik yıldızı Emre Demir, resmen Barcelona'ya imza attı. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği gelecek sezondan itibaren Katalan devinde forma giyecek Emre'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli dikkat çekti.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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