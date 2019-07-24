Barcelona vs Chelsea maç özeti
Japonya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı’nda karşılaştı. Eski futbolcusu Frank Lampard’ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona’nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.
Japonya'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı'nda karşılaştı. Eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti
Son Dakika Haberleri