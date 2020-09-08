Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, antrenmanlara çıkmayan Lionel Messi'yi uyardı Barcelona'dan ayrılma talebiyle büyük krize neden olan, ancak son olarak takımda kalmaya karar veren Lionel Messi, takımının antrenmanına ilk kez katıldı. Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman da Arjantinli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi ve Messi'ye uyarıda bulundu.

La Liga ekibi Barcelona, yaz ayının son günlerini Arjantinli yıldız Lionel Messi krizi ile geçirdi. Takımdan ayrılma isteğini yönetime ileten ve bonservis bedeli olmadan ayrılmayı planlayan Messi, olaylar istediği gibi gelişmeyince Barcelona'ya geri döndü. Barcelona'nın koronavirüs nedeniyle yaptığı sağlık testine katılmayan, ilk antrenmanlarına da çıkmayan Messi, tesislere geldi.

Takımdan ayrı bireysel antrenmanlara başlayan Lionel Messi'nin, Ronald Koeman ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İspanyol gazetesi Sports'ta yer alan habere göre Koeman, Arjantinli yıldıza yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Antrenmanlara çıkmadığı için yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalması muhtemel olan Messi'nin, Koeman tarafından sadece uyarıldığı belirtildi.

MESSI'YE GÜVENİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi'nin, gelecek yıl takımdan bedava ayrılma ihtimali olmasına rağmen Koeman'ın, 33 yaşındaki futbolcudan, sözleşmesinin biteceği son güne kadar Barcelona için elinden geleni yapmasını istediği bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının, takımı Arjantinli yıldızın etrafında kuracağını ve kendisine çok güvendiğini de Messi'ye ilettiği de haberde yer aldı.

"HER ŞEYİ TAKIM İÇİN YAPMALISIN"

Messi ile Koeman'ın arasının, daha önce ikili arasında geçen konuşmada Hollandalı çalıştırıcının kullandığı "Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin" sözler nedeniyle açıldığı iddia edilmişti.