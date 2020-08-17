Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevine son verdi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi bir skorla mağlup olan ve turnuvaya çeyrek finalde veda eden Barcelona'da teknik direktör Quique Setien ile yollar resmen ayrıldı.

Barcelona'da beklenen oldu ve teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Yönetim Kurulu, 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldı" ifadelerine yer verildi. SADECE 7 AY GÖREVDE KALABİLDİ Ocak 2020'de takımın başına geçen İspanyol çalıştırıcı, 25 maça çıkabildi. Quique Setien yönetiminde İspanya La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Barcelona son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi bir sonuçla mağlup olmuştu.