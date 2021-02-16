Barcelona taraftarı, maç öncesi PSG'nin kaldığı otelin önüne giderek kafileyi rahatsız etti

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece dev bir maçla açılıyor. Nou Camp'ta PSG'yi ağırlayacak olan Barcelona'da taraftarlar, Fransız kulübün konakladığı otelin önünde havai fişekler patlatarak ve marşlar söyleyerek futbolcuların uyumasını engellemek için ellerinden geleni yaptı.

İki kulüp arasında son dönemlerde giderek tırmanan gerginliğin tohumları, 2017 yılında deplasmanda 4-0 yenilen Barcelona'nın sahasında PSG'yi 6-1 gibi tarihi bir skorlar elemesiyle atıldı. Bu tarihi hezimetin ardından PSG 222 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Neymar'ı transfer etmiş ve Barcelona'nın hücum gücüne büyük bir darbe vurmuştu.

"HIRSIZ! MESSİ'Yİ RAHAT BIRAK"

PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona'nın yıldızı ve ikon ismi Lionel Messi'yi de her fırsatta transfer etmek istediğini belirtiyor. Fransız kulübünün başkanın Messi'yi transfer etme konusundaki ısrar tavrı da Katalan taraftarların büyük tepkisini çekiyor. Nasser Al-Khelaifi'nin otele geldiğini görünce ona küfürler eden taraftarlar "Hırsız! Defol git! Messi'yi rahat bırak!" diyerek tepkilerini dile getirdiler.