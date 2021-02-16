Barcelona taraftarı, maç öncesi PSG'nin kaldığı otelin önüne giderek kafileyi rahatsız etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barcelona taraftarı, maç öncesi PSG'nin kaldığı otelin önüne giderek kafileyi rahatsız etti

16.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:56

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında TSİ 23.00'da oynanacak Barcelona-PSG maçı öncesinde Katalan taraftarlar, Fransız ekibini otelde uyutmadı. Havai fişekler patlatıp marşlar söyleyen taraftarlar, Fransız ekibini bir hayli rahatsız etti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece dev bir maçla açılıyor. Nou Camp'ta PSG'yi ağırlayacak olan Barcelona'da taraftarlar, Fransız kulübün konakladığı otelin önünde havai fişekler patlatarak ve marşlar söyleyerek futbolcuların uyumasını engellemek için ellerinden geleni yaptı.

İki kulüp arasında son dönemlerde giderek tırmanan gerginliğin tohumları, 2017 yılında deplasmanda 4-0 yenilen Barcelona'nın sahasında PSG'yi 6-1 gibi tarihi bir skorlar elemesiyle atıldı. Bu tarihi hezimetin ardından PSG 222 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Neymar'ı transfer etmiş ve Barcelona'nın hücum gücüne büyük bir darbe vurmuştu.

"HIRSIZ! MESSİ'Yİ RAHAT BIRAK"

PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Barcelona'nın yıldızı ve ikon ismi Lionel Messi'yi de her fırsatta transfer etmek istediğini belirtiyor. Fransız kulübünün başkanın Messi'yi transfer etme konusundaki ısrar tavrı da Katalan taraftarların büyük tepkisini çekiyor. Nasser Al-Khelaifi'nin otele geldiğini görünce ona küfürler eden taraftarlar "Hırsız! Defol git! Messi'yi rahat bırak!" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Barcelona taraftarı, maç öncesi PSG'nin kaldığı otelin önüne giderek kafileyi rahatsız etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Meghan Markle
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona taraftarı, maç öncesi PSG'nin kaldığı otelin önüne giderek kafileyi rahatsız etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:18:18. #1.16#
title