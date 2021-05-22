Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yola devam etmeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi. Footballfansstuff'ın iddiasına göre, Barcelona'da teknik direktör olarak düşünülen Terim, ciddi adaylar arasında.