Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor
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Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor

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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yola devam etmeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi. Footballfansstuff'ın iddiasına göre, Barcelona'da teknik direktör olarak düşünülen Terim, ciddi adaylar arasında.

Galatasaray'da mukavelesi dolan Fatih Terim, Barcelona'ya yazıldı. Beklenen başarıları uzun süredir ortaya koyamayan Katalan devi, yıldızlara söz geçirebilecek deneyimli bir hocayı takımın başına geçirmek istiyor. Katalan devinin, Fatih Terim'i gündemine aldığı öne sürüldü.

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

Fatih Terim, ligde oynanan son maçın ardından, "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor" demişti. Terim'in, bir süredir Galatasaray'da devam etmek istemediğine yönelik söylentiler de var. Kariyerinde daha önce Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, Barcelona'nın ciddi adayları arasında. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor
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