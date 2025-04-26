Barcelona - Real Madrid maçı CANLI nereden izlenir? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? (KRAL KUPASI)

İspanya futbolunun iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid, Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ezeli rakiplerin mücadele edeceği bu tarihi El Clasico karşılaşması, dünya genelindeki milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Taraftarlar, dev finalin hangi gün ve saatte oynanacağını, maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Barcelona - Real Madrid Kral Kupası finali tam olarak ne zaman, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanalda izlenebilecek? İşte bu dev karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası Finali, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak. Barcelona ile Real Madrid arasında Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek bu kritik mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Futbol tutkunları, Tivibu platformu üzerinden bu heyecan dolu El Clasico'yu canlı izleme imkânına sahip olacak.

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