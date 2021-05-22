Barcelona'nın eski kalecisi Arnau hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barcelona'nın eski kalecisi Arnau hayatını kaybetti

Barcelona'nın eski kalecisi Arnau hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Barcelona'nın formasını 1998-2001 yılları arasında giyen kaleci Francesc Arnau, 46 yaşında hayatını kaybetti.

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Barcelona'nın formasını 1998-2001 yılları arasında giyen kaleci Francesc Arnau, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün altyapısından yetişip formasını giyen eski futbolcunun ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Oviedo'nun sportif direktörlüğünü yapan Arnau'nun ani ölümünün nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Real Madrid'in de aralarında bulunduğu çok sayıda İspanyol kulübü, Arnau'nun ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz.'
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz."
Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Cahit Özkan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barcelona'nın eski kalecisi Arnau hayatını kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:36:42. #1.14#

title