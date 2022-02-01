Barcelona'nın borcu aklın sınırlarını zorladı! Miktarı öğrenen efsane futbolcu geceleri uyuyamıyor

Bayern Münih'in eski CEO'su ve efsane futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, Barcelona'nın içinde bulunduğu durum için açıklamalarda bulundu.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

1.3 milyar euro borç açıklayan ve tüm dünyayı şaşkınlığa boğan Katalan ekibi için yorumlarda bulunan Karl-Heinz Rummenigge, "Böyle zamanlarda ekonominize dikkat etmeniz gerekiyor. Barcelona gibi çok ama çok olumsuz örnekler var. Dürüst olmak gerekirse 1.3 milyar euroluk borçlarını öğrendiğim gece uyuyamadım. Futboldaki bu gelişmeler çok rahatsız edici." dedi.

Karl-Heinz Rummenigge

"TAHMİNLERİMİZİ AŞAN BİR FELAKET VAR"

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta ise kulübün içinde bulunduğu durumdan dolay eski yönetimi suçlarken, "Göreve geldiğimiz ekonomik durumunun kötü olacağını tahmin etmiştik ama tahminlerimizi aşan bir felaket var. Biz, Deloitte şirketi ile anlaşarak bazı şüpheli operasyonları derinlemesine analiz etmesini ve durum tespiti yapmasını istedik. Aşırı ödemeler yapılmış. Elimizdeki delilleri savcılığa sunduk. Şu andan itibaren savcılığın soruşturmasını kolaylaştırmalıyız. Sorumluları savcılık ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

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