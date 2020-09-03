Barcelona'lı Frenkie de Jong'tan Messi itirafı: "Hala Whatsapp grubumuzda" Barcelona'nın oyuncusu Frenkie de Jong, Messi'nin takımdan ayrılacağını belirtmesine rağmen Arjantinli süper yıldızın takımın Whatsapp grubunda olduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu, "Umarım ben geri döndüğümde Messi hala orada olur. Messi hala Whatsapp grubumuzda" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da Lionel Messi krizi sürüyor. Barcelona'nın genç Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong ise Arjantinli yıldızın ayrılık kararı ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan genç isim, Messi'nin hala Whatsapp grubunda olduğunu söyledi ve "Umarım ben geri döndüğümde Messi hala orada olur. Messi hala Whatsapp grubumuzda. Takımdan ayrılmasını tabii ki istemem" diye konuştu.

"ONUNLA KONUŞMADIM"

21 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada Barcelona'da şu anda tam bir kaos olduğunu söyleyerek "Onunla kendim konuşmadım. Dürüst olmam gerekirse süreç nasıl devam edecek bilmiyorum. Messi gerçekten giderse takım ve kulüp için büyük darbe olacak. Milli maçlardan sonra Barcelona'ya döndüğümde her şeyi öğreneceğim" dedi.