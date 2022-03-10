Barcelona-Galatasaray maçından notlar

Uefa Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelen Barcelona ve Galatasaray, son lig karşılaşmalarına göre ilk 11'lerinde rotasyon yaptı.

Galatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.

Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.

Barcelona'da 6 değişiklik

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise son lig maçına göre ilk 11'de 6 futbolcusunu değiştirdi.

Katalan takımının tecrübeli isimleri Gerard Pique, Dani Alves, Sergio Busquets ile forvetteki Aubameyang, Gavi ve Ousmane Dembele, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Forvet 3'lüsünü Adama Traore, Memphis Depay ve Ferran Torres ile kuran Xavi, defansta Dest ve Eric Garcia, orta sahada ise Nicolas Gonzalez'i tercih etti.

Bakan Kasapoğlu maçı izlemeye Barselona'ya geldi

Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı izlemek için Nou Camp Stadı'na geldi.

Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da UEFA teknik gözlemcisi olarak karşılaşmayı takip etti.

Çoğunluğu Avrupa'dan olmak üzere sarı-kırmızılı 1000 kadar taraftar da statta takımına destek verdi.

Bu arada her iki kulübün yöneticileri, maç öncesinde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, karşılaşma öncesinde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Inaki Pena'nın Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesinden ve performansından çok memnun olduklarını, bu oyuncunun sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini söyledi.