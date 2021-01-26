Barcelona El Clasico'ya Özel Formalarını Tanıttı
26.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:18
Barcelona dünyanın en büyük maçlarından biri olarak tanımlanan El Clasico maçı için tasarladığı özel formalarını tanıttı. Real Madrid karşısında sahaya bu formayla çıkıcak Barcelona'da formada özellikle Katalonya kültürünü ifade eden renkler ve desenler kullanıldı.
Barcelona dünyanın en büyük maçlarından biri olarak tanımlanan El Clasico maçı için tasarladığı özel formalarını tanıttı. Real Madrid karşısında sahaya bu formayla çıkıcak Barcelona'da formada özellikle Katalonya kültürünü ifade eden renkler ve desenler kullanıldı.
Kaynak: Dugout