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Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'a takımda geleceğini göremediğini ileten ve ayrılık sinyali veren Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin muhtemel yeni adresinin Inter, Manchester City ve Paris Saint Germain olabileceği konuşuluyor.

21.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:36

Barcelona'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Göreve geçtiğimiz günlerde başlayan Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman ile bir görüşme yapan Messi, bu görüşmede Koeman'a takımdaki geleceğini göremediğini iletti. Ayrılık sinyali veren yıldız futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusu. 33 yaşındaki futbolcunun şimdilik muhtemel 3 adresi Inter, Manchester City ve Paris Saint Germain.

EN GÜÇLÜ ADAY INTER

Bu yaz 260 milyon euro'luk bir harcama bütçesi olan Inter, Lionel Messi'yi getirerek Juventus ve Cristiano Ronaldo'ya net bir cevap verecek. Yeni El Clasico, Derby d'Italia olması da muhtemel gözüküyor. Messi'nin babasının Porta Nuova bölgesinden ev alması da Inter iddialarını güçlendiriyor.

GUARDIOLA VE NEYMAR FAKTÖRÜ

Arjantinli futbolcunun Manchester City'de görev yapan eski teknik direktörü Pep Guardiola da transfer için nabız yoklarken Lionel Messi'nin mümkün olabilecek bir diğer adresi de Fransız devi Paris Saint Germain gibi gözüküyor. Arjantinli yıldız için eski takım arkadaşı Neymar ve Kylian Mbappe ile büyük hedeflere yürümek mümkün olabilir.

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Haber Yorumları (1)
TARAFSIZ: Juventus duy bu sesi birleştir Ronaldo’ya messiyi ????
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