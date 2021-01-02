Barcelona'da Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
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Barcelona'da Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

02.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:12
Barcelona'da Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

İspanya ekibi Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

İspanya ekibi Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Barcelona Kulübü, 29 Aralık'ta Eibar ile oynanan ve 1-1 sona eren lig maçında sakatlanan Coutinho'nun, sol dizinden dış menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Operasyonun başarılı geçtiği ve Coutinho'nun 3 ay sonra sahalara döneceği belirtildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 14 maça çıkan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Coutinho, 3 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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