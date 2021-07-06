Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil

Sözleşmesi sona eren Lionel Messi'yle henüz kontrat imzalayamayan Barcelona'da, yeni transferlerin geleceği de tehlike altında. 1 milyar 173 milyon euro toplam borcu olan kulübün ne Messi'yle ne de yeni transferler Agüero, Depay, Garcia ve Royal ile sözleşme imzalaması mümkün değil. La Liga'nın belirlediği limitin üzerinde olan Barcelona, bu futbolcuları kadroya kaydedemez. Bunun için neredeyse kadronun yarısıyla vedalaşılması gerekiyor.

Mart ayında başkanlığa seçilen Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu döneminde yaratılan ekonomik enkazı kaldırmaya çalışıyor. Ancak işi hiç kolay değil.

Pandemi nedeniyle gelirlerin %30 azalması zaten kötü olan tabloyu korkunç bir hale getirdi. Kulübün toplam borcu 1 milyar 173 milyon euro. Borcun 323 milyon euro'luk bölümünü geçmişte yapılan transferlerin henüz vadesi gelmemiş ödemeleri oluşturuyor.

Konrad de la Fuente, Jean-Clair Todibo ve Junior Firpo'yu satan, Trincao'yu Wolverhampton'a kiralayan Barcelona, Ocak 2020'de 7 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı Matheus Fernandes'in ise sözleşmesini feshetti. Katalan ekibi tüm bu hamlelere rağmen maaş sınırının altına inemedi.

MÜMKÜN DEĞİL

Barcelona'nın mevcut şartlarda ne Lionel Messi'yle, ne de yeni transferler Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia ve Emerson Royal ile sözleşme imzalaması mümkün değil.

La Liga tarafından kulüp için belirlenen limitin üzerinde yer alan Barcelona'nın acilen maaş bütçesini düşürmesi gerekiyor. Barça, La Liga Başkanı Javier Tebas ile bu sezon takımlara maaş bütçesinde daha fazla esneklik sağlayacak bir istisna için görüşmelerini sürdürüyor.

Barcelona'nın elden çıkardığı oyunculardan elde ettiği net kar (bonservis+maaş):

Junior Firpo: 9,2 milyon euro

Francisco Trincao: 8 milyon euro

Konrad De La Fuente: 3,2 milyon euro

Jean-Clair Todibo: 9,5 milyon euro

Matheus Fernandes: -4,2 milyon euro (Barcelona tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Matheus, kulübe dava açtı. Matheus'a ödenecek ücret de maaş sınırını etkiliyor)

SIRA UMTİTİ, COUTİNHO VE PJANİC'TE

Yapılan hamlelerin yeterli olmaması nedeniyle Barcelona, daha fazla oyuncuyu elden çıkarmaya çalışıyor. Ancak buradaki sorun gönderilmek istenen Umtiti, Coutinho, Pjanic gibi isimlere astronomik maaşları nedeniyle alıcı bulunamaması.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Umtiti ve Pjanic'e serbest kalma ve istedikleri kulüple anlaşma hakkı tanıdı. Ancak şu ana kadar bu girişimden sonuç alınabilmiş değil.

Barcelona bu üç oyuncuyu elden çıkarması halinde toplam 64 milyon euroluk bir gider kaleminden kurtulabilir.

Samuel Umtiti: 20 milyon euro

Miralem Pjanic: 16 milyon euro

Philippe Coutinho: 28 milyon euro

MESSİ İÇİN YİNE YETMİYOR

Barcelona ideal senaryoda; Umtiti, Pjanic, Coutinho (64 milyon euro: 28 + 16 + 20), Junior (9,2), Trincao (8), Konrad (3,2), Todibo (9,5) ve Matheus'un (-4,2) takımdan ayrılmasıyla 89,7 milyon euroluk yükten kurtulabilir.

Ancak, Barcelona'nın maaş toplamı gelirinin %110'u seviyesinde. Bu nedenle, La Liga kurallarına göre elde ettikleri gelirin yalnızca dörtte birini harcayabiliyorlar.

Yeni transferler Agüero (12 milyon euro), Depay (12 milyon euro), Eric Garcia (2 milyon euro) ve Emerson'a (3 milyon euro) ödenecek toplam maaş miktarı 29 milyon euroyu buluyor.

Sadece bu dört oyuncunun maaşı, 89,7 milyon euronun %25'inden daha fazla. Yani Barcelona'nın en iyi senaryoda bile Lionel Messi'ye yeni kontrat önerecek bütçesi bulunmuyor.