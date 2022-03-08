Maçı oynadılar bile! Barcelona Başkanı'ndan Galatasaray maçı hakkında olay yorum - Haberler

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Maçı oynadılar bile! Barcelona Başkanı'ndan Galatasaray maçı hakkında olay yorum

Haberler.com - Spor
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Barcelona Başkanı Laporta, Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Laporta, Barcelona'nın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü ifade etti.

Son yıllarda ihtişamlı yapısından uzaklaşan Barcelona'nın hedefi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Temsilcimiz Galatasaray'la son 16 turunda kozlarını paylaşacak Katalan devi, Camp Nou'da oynanacak ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor.

Barcelona Başkanı'nın sözleri motivasyon olur! Galatasaray maçı hakkında olay yorum

AVRUPA SÜPER LİGİ DEVAM EDİYOR

Barcelona Başkanı, Avrupa Süper Ligi projesinin devam ettiğini ifade etti. Laporta, "Real Madrid ve Juventus'la beraber hala Avrupa Süper Ligi'ndeyiz. Çünkü devletler tarafından yönetilen kulüpler kuralları dinlemiyor ve biz de bununla savaşmak istiyoruz. Avrupa Süper Ligi, kulüpler üzerinde daha çok kontrol ve adalet sağlayacak" dedi.

Barcelona Başkanı'nın sözleri motivasyon olur! Galatasaray maçı hakkında olay yorum

"KOLAY OLMAYACAK AMA"

Galatasaray maçının kolay olmayacağını ifade eden Laporta, buna rağmen Avrupa Ligi'nin favorisi olduklarını belirtti. Laporta Avrupa Ligi'ndeki durumlarıyla ilgili, "Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray maçı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimiz için, kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Şimdiden Barcelona başkanı Avrupa ligi kupasını aldı.

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