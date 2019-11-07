Barcelona 6-1 Celta Vigo

2015-16 La Liga sezonunda Barcelona Celta Vigo'yu Nou Camp'ta ağırladı. Takımlar devre arasına 1-1 girmesine rağmen Barcelona ikinci yarı vitesi yükseltti, ve Suarez'in hat-trick yaptığı maçta rakibini 6-1'le ağır bir yenilgi yaşattı.

07.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13

2015-16 La Liga sezonunda Barcelona Celta Vigo'yu Nou Camp'ta ağırladı. Takımlar devre arasına 1-1 girmesine rağmen Barcelona ikinci yarı vitesi yükseltti, ve Suarez'in hat-trick yaptığı maçta rakibini 6-1'le ağır bir yenilgi yaşattı.

Kaynak: Dugout

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