Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 16 Şubat'a kadar Doğu Akdeniz'de
04.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:10
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 16 Şubat'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer