Baraj 37. bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 36. bölüm izle

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BARAJ 36. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 36. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 36. bölümün ardından şimdi de Baraj 37. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj 37. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BARAJ 37. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım'ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar'la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir'i Nazım'ı kurtarmak için Tarık'la evlenmeye ikna ederler. Nazım iyileştiğinde Nehir'in neden aniden Tarık'la evlendiğinin peşine düşecektir. Tarık'ın Nehir'le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı büyük bir sırrı ortaya çıkaracaktır.

BARAJ 36. BÖLÜM İZLE

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BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

OYUNCULAR

• Feyyaz Duman

• Biran Damla Yılmaz

• Burak Yörük

• Sumru Yavrucuk

• Iman Casablanca

• Sait Genay

• Tuna Orhan