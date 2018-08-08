Bankalara Planı Sunduk, Son Noktaya Geldik"

Nisanda kredi yapılandırmasıyla ilgili gündeme gelen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, "Bankalarımıza hak, hukuk çerçevesinde en doğru nakit akışlarını çıkarıp bir program sunduk. Çok kısa zamanda en güzel biçimde bu olay ortadan kalkacak.

Bankalara Planı Sunduk, Son Noktaya Geldik

Nisanda kredi yapılandırmasıyla ilgili gündeme gelen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, "Bankalarımıza hak, hukuk çerçevesinde en doğru nakit akışlarını çıkarıp bir program sunduk. Çok kısa zamanda en güzel biçimde bu olay ortadan kalkacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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