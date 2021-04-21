TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi
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TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Buna göre, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği'ne de Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in oy birliğiyle seçilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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