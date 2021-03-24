Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu
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Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu

24.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:50
Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde olmayan bankaların yöneticileri ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere harekete geçmişti. Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcıoğlu, bugün de Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki bankalarla görüşme yapıldığını hatırlattı. Yeni görüşmenin birlik yönetimi dışında kalan diğer banka yöneticileriyle yapıldığını söyledi.

Kavcıoğlu, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Toplantıda katılım bankalarının yöneticileri de yer aldı.

Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu

KAVCIOĞLU, CUMARTESİ GECE YARISI GÖREVE ATANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Naci Ağbal cumayı cumartesiye bağlayan gece görevden alınmış ve yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

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