Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde olmayan bankaların yöneticileri ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.