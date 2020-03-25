Banka sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sicil affı son durum! Vergi borcu ertelendi mi, vergi affı çıktı mı?
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Banka sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sicil affı son durum! Vergi borcu ertelendi mi, vergi affı çıktı mı?

2017 yılında düzenlenen sicil affı yasası esnaflar tarafından tekrardan talep ediliyor ve sicil affında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Banka sicil affı hakkında detaylı bilgiye haberimizde ulaşabilirsiniz.

25.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:15
Banka sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sicil affı son durum! Vergi borcu ertelendi mi, vergi affı çıktı mı?

Sicil affı son durum gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Banka sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Sicil affı son durum gelişmeleri yakından takip edilirken vergi borcu ertelendi mi, vergi affı çıktı mı gibi soruların yanıtları da merak ediliyor.

SİCİL AFFI SON DURUM NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili ekonomik anlamda mücadele için yeni kararlar alınmaya başlandı.

SİCİL AFFI GELİYOR

Anapara ya da taksit ödeme tarihi 25 Mart 2020 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinden tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansman kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Kredi kuruluşları ve finans kuruluşlarının bu kapsamdaki mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara ve bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına hukuki idari ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenmemesi tahliye nedeni oluşturmayacak, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kısa Çalışma Ödeneği'nde değişikliğe gidilerek prim ödeme koşulu 450 güne indiriliyor.

VERGİ AFFINDA KÖTÜ HABER

Vergi borçlarına af gelmesini bekleyen yüz binlerce kişi, müjde bekliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, vergi affı döneminin kapandığını , artık vergi borçlarına af gelmeyeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Alabayrak vergi affına ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

"Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubatta fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. "Bu çerçevede aflar dönemi bitti." demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."

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Haber Yorumları (1)
TUFAN BAŞKAN: Sicil affı yürürlüge girdimi ve kimler bu aftan yararlanacak..
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