Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi
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Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi

15.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:25
Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi

ANTALYA'da elinde kuru sıkı tabancayla girdiği bankada bir saat boyunca güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (41) 'yağma' suçundan beraat ederken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da elinde kuru sıkı tabancayla girdiği bankada bir saat boyunca güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (41) 'yağma' suçundan beraat ederken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orziev, kararla birlikte tahliye edildi.

Rehin alma olayı, geçen yıl 17 Aralık sabahı yaşandı. Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki banka şubesine, beline koli bandı sarılı halde gelen şüpheli, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" diye bağırdı. Personel ile vatandaşların çıkmasına izin veren şüpheli, silahını aldığı güvenlik görevlisi ile gişe asistanını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli, 2 rehineyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı. Banka şubesine giren 2 polis tarafından 1 saatte ikna edilen şüpheli, rehineleri serbest bırakıp, teslim oldu. Şüpheli Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİOrziev hakkında, 'iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Jamoliddin Orziev'e, özel güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'a karşı silah kullanarak 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verildi. Cezada iyi hal indirimine giden mahkeme, sanığı neticeden 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, sanığın üzerine atılı 'yağma' eyleminden cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden, manevi unsur yönünden oluşmayan bu suçtan dolayı açılan kamu davasından beraatına hükmetti.

Sanık kararın açıklanmasıyla birlikte tahliye edildi.


Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi
Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi
Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi
Banka güvenliğini rehin alan Özbek Jamoliddin Orziev, tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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