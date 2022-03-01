Banka çalışma saatleri 2022: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık?
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Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası çalışma saatleri belli oldu. Banka çalışma saatleri 2022 yılında saat kaçla kaç arası merak ediliyor. Vatandaşlar günlük banka işlemlerini halledebilmek için hangi bankanın şubeleri kaçta açılıyor ve kaça kadar açık yanıtını araştırıyor. Peki, Bankalar kaç açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte detaylar...
Banka Çalışma Saatleri 2022 yılında saat kaçla kaç arası merak ediliyor. Finansbank çalışma saatleri, Akbank çalışma saatleri, Denizbank çalışma saatleri, Garanti BBVA çalışma saatleri, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası çalışma saatleri, ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası çalışma saatleri, Vakıfbank çalışma saatleri, Halk Bankası çalışma saatleri belli oldu. Vatandaşlar günlük banka işlemlerini halledebilmek için hangi bankanın şubeleri kaçta açılıyor ve kaça kadar açık yanıtını araştırıyor. Peki, Bankalar kaç açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...
Banka çalışma saatleri 2022 yılında şu şekildedir:
- Ziraat Bankası: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.30
- Halkbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00
- Vakıfbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00
- Akbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- QNB Finansbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- İş Bankası: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- Yapı Kredi: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00
- Garanti BBVA: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- TEB: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- Denizbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
- HSBC: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.
Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.