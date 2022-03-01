Banka çalışma saatleri 2022: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık?

Banka Çalışma Saatleri 2022 yılında saat kaçla kaç arası merak ediliyor. Finansbank çalışma saatleri, Akbank çalışma saatleri, Denizbank çalışma saatleri, Garanti BBVA çalışma saatleri, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası çalışma saatleri, ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası çalışma saatleri, Vakıfbank çalışma saatleri, Halk Bankası çalışma saatleri belli oldu. Vatandaşlar günlük banka işlemlerini halledebilmek için hangi bankanın şubeleri kaçta açılıyor ve kaça kadar açık yanıtını araştırıyor. Peki, Bankalar kaç açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Banka çalışma saatleri 2022 yılında şu şekildedir:

Ziraat Bankası: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.30

09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.30 Halkbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00

09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00 Vakıfbank: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00

09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00 Akbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00 QNB Finansbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00 İş Bankası: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00 Yapı Kredi: 09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00

09.00-12.30 öğle arası 13.30-17.00 Garanti BBVA: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00 TEB: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00 Denizbank: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00 HSBC: 09:00-12:30 öğle arası 13:30-17:00

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

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