Bandırmaspor zirveye demir attı

02.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:16

TFF 2'nci lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor, 26'ncı hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 26'ncı hafta maçında Bandırmaspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Niğde deplasmanında takımının ilk golünü atan Tayyip Kanarya, gol sayısını 17'ye çıkardı. Tayyip Kanarya, Kırmız Grup'ta gol krallığı yarışında zirveyi Batuhan Er ve Mustafa Tahir Babaoğlu ile paylaştı. Hüseyin Bak'ın attığı golün asistini yapan Erkan Taşkıran ise bu sezon asist sayısını 18'e çıkardı. Tecrübeli futbolcu Türkiye liglerinde bu alanda zirvede yer alıyor.

"LİDERLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"Son 8 haftaya 54 puanla zirvede giren bordo-beyazlı takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Oynadığı oyun ve saha içerisindeki disiplini ile bulunduğu yeri hiç hak etmeyen bir rakiple oynadık. Maçın bizim adımıza çok zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularımız çok iyi konsantre oldular ve maçın 20'nci dakikasından sonra kontrolü elimize aldık. Özellikle ikinci yarı bulduğumuz net pozisyonlardan faydalanabilseydik, sahadan daha farklı bir skor ile ayrılabilirdik. Netice olarak önemli bir deplasmanı kayıpsız geçtiğimiz ve liderliğimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz" dedi.Gelecek hafta, lig ikincisi Ankara Demirspor'un üçüncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'a konuk olacağını belirten Bozkurt, "İki önemli rakibimiz karşılaşacak. Bizim için kritik bir hafta olacak. Sahamızda Karabükspor'u yenerek, puan farkını açma şansımız var. Bunu değerlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA