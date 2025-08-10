Bandırmaspor Sakaryaspor CANLI nereden izlenir? Bandırmaspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Bandırmaspor Sakaryaspor maçını Bein Sports 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Bandırmaspor Sakaryaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
BANDIRMASPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bandırmaspor Sakaryaspor maçı bu akşam saat 16.30 itibariyle başlayacak.
BANDIRMASPOR SAKARYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bandırmaspor Sakaryaspor maçı Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.