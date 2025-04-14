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Bandırmaspor- Iğdır FK maçı CANLI izle! Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Bandırmaspor- Iğdır FK maçı CANLI izle! Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
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Bandırmaspor - Iğdır FK maçını canlı izle araması, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 14 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak bu kritik karşılaşma, hem play-off hattını hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Peki, Bandırmaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bandırmaspor - Iğdır FK maçını canlı izle seçeneğiyle ekran başına geçmek isteyenler için karşılaşma, saat 14.00'te Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Maç, TRT Spor, beIN Sports 2 ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Bandırmaspor - Iğdır FK maçını canlı izle bağlantıları, maça dair tüm detaylar ve yayın platformları haberimizin devamında. İşte 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait canlı yayın bilgileri...

BANDIRMASPOR IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Bandırmaspor- Iğdır FK maçı CANLI izle!

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Spor, beIN Sports 2 ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca trtspor.com.tr adresinden de online izleme imkânı bulunuyor.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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