Bandırmaspor- Iğdır FK maçı CANLI izle! Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Bandırmaspor - Iğdır FK maçını canlı izle seçeneğiyle ekran başına geçmek isteyenler için karşılaşma, saat 14.00'te Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Maç, TRT Spor, beIN Sports 2 ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Bandırmaspor - Iğdır FK maçını canlı izle bağlantıları, maça dair tüm detaylar ve yayın platformları haberimizin devamında. İşte 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait canlı yayın bilgileri...

BANDIRMASPOR IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Spor, beIN Sports 2 ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca trtspor.com.tr adresinden de online izleme imkânı bulunuyor.