Bandırmaspor'dan hakem tepkisi Açıklaması

Bandırmaspor Kulübü, TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü ile yaptıkları maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, oyuncularına ve sportif direktörlerine gösterilen kırmızı kart, teknik direktörlerine verilen sarı kart ile karşı takıma gösterilmeyen kartlara anlam verilemediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün oynadığımız Keçiörengücü maçının 'sözde' hakemi Caner Ak'ın, soy ismi gibi karşılaşmayı ak olarak tamamlamasını dilerdik ancak maalesef ilgili şahıs, bugün Türk futbolunda kara bir lekeye imza atmıştır. Caner Ak'ın maç esnasında futbolcularımıza hitap şekli gibi biz de söylemek isteriz; 'Ağabeyciğim, dedeciğim, sen derhal düdüğünü as ve başka meslek yapma. Diğer mesleklere de ihanet olur.' Bandırmaspor olarak hiçbir yere ve kimseye biat etmeden, lobilerde köşe kapmadan, şanlı ve şerefli mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse