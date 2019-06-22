Bandırmaspor Başkanı Karlahan: Bu sezon hedefimiz şampiyonluk

BALIKESİR temsilcisi Bandırmaspor'un olağan genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Göksel Karlahan, TFF 2'nci Lig'de mücadele eden bordo-beyazlı takımın yeni sezonda şampiyonluğa oynayacağını söyledi.

Divan başkanlığını Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, katip üyeliklerini ise İhsan Turgut ve İsmail Sertkaya'nın yaptığı Bandırmaspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'na tek aday olarak katılan Göksel Karlahan, bordo beyazlı kulüpte yeniden başkanlığına seçildi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Belediye eski Başkanı Dursun Mirza, Bandırmaspor eski başkanlarından Mehmet Kılkışlı, Erhan Elmastaş, Hasan Çakmak, AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Doğan, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda kulüp kongre üyesinin katıldığı genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, geçmiş döneme ait faaliyet ve denetim kurulu raporu okunarak üyelerin ibrasına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ 23.00'TE OLUŞTURULDU

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Tolga Tosun'un genel kuruldan 3 gün önce, görev yapan kulüp başkanlarını çağırıp toplantı yaptığını, ancak bir sonuç çıkmadığını söyledi. Karlahan, bunun üzerine gerek kendisi gerekse Belediye Başkanı Tolga Tosun'un Onur Göçmez ile sık sık telefon trafiğine girip konuyu çözdüklerini ve gece saat 23.00'te de yönetim kurulu listelerini oluşturduklarını belirterek, katkılarından dolayı Tosun ve Göçmez'e teşekkür etti. Göksel Karlahan'ın konuşmasının ardından sırasıyla Dursun Mirza, Erhan Elmastaş, Mehmet Kılkışlı ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun değerlendirmelerde bulundu.

'BELEDİYE OLARAK ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Belediye Başkanı Tosun da konuşmasında, Bandırmaspor'un tüm Bandırmalıların takımı olduğunu ve bu kentte yaşayan herkesin bu takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi. Başkan Tolga Tosun, "Biz belediye olarak tabii ki bu güzide kulübümüze elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Bu sadece bizimle sınırlı kalmamalı. İş adamları, sanayiciler, STK'lar bu takıma destek vermelidir. Bir kulübü yönetmek kolay değil. Geçtiğimiz dönemde şansız bir sezon yaşamıştık ama bu sezon kesinlikle öyle bir sezon yaşamayacağımıza inanıyorum. Son karşılaşmanın son uzatma dakikasında kaydettiği golle kümede kaldık. Hepimiz sanki şampiyon olmuş gibi sevinmiştik. O günü hiç unutamıyorum, üzüntüyü, endişeyi, sevinci bir arada yaşadık. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk olmalı çünkü bu takım, bu şehir şampiyonluklara layık" dedi.



Kaynak: DHA