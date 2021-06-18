Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat
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Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat

Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı renklerine kattı.

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor Hollanda'nın de Graafschap takımında forma giyen sol bek oyuncusu Caner Cavlan ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki başarılı oyuncu kendisini 2 yıllığına bordo beyazlı renklere bağlayan imzayı Bandırma'ya gelerek attı.

Futbol kariyerinde Emmen, Austria Wien, Boluspor, Şanlıurfaspor, SC Heerenveen ve son olarak da de Graafschap'ta forma giyen başarılı sol bek, bugüne kadar kadar çıktığı 256 maçta fileleri 26 kez havalandırırken 30 da asist sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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