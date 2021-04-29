Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
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Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor

Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ - Haberler | Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Samatyalı'yla yolların ayrılmasının ardından boşalan sportif direktörlük koltuğuna Fevzi Layiç oturdu.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Samatyalı'yla yolların ayrılmasının ardından boşalan sportif direktörlük koltuğuna Fevzi Layiç oturdu.

Geçmişte Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Karşıyaka, Altay, Orduspor, gibi takımların formasını giyen Layiç, antrenörlük ve futbol gelişim direktörlüğü kariyeri boyunca Pendikspor, Aytemize Alanyaspor, Akhisarspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde görev aldı.

3 HOCA İLE GÖRÜŞÜLÜYORErkan Sözeri ile de yollarını ayıran Bandırmaspor, hoca arayışlarını sürdürüyor. Kulüpten alınan bilgiye göre; Uğur Tütüneker, Metin Diyadin ve Osman Özköylü gibi tanınmış teknik direktörlerle Bandırmaspor yöneticilerinin görüştüğü öğrenildi. Bandırmaspor'da takımın başına geçecek teknik direktörün önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ

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