Bandırmaspor, 1. Lig'de ilk 4'te yer almak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, pazar günü oynayacakları maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenmeyi ve ilk 4 takım arasında yer almayı istediklerini söyledi.

Gürsel, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

Son üç haftada 7 puan yitirdiklerini ifade eden Gürsel, "İyi oynadığımız, rakibe pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçlarda duran toptan yediğimiz goller bizim canımızı acıttı. Şu anda puan cetvelinde daha yukarılarda olmamız lazımdı. Duran toplara da çok iyi konsantre olup iyi değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Son üç maçı geride bırakıp hatalardan ders alarak pazar günü iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacakları karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Gürsel, "Kendi sahamızda oynayacağımız üst sıramızdaki rakibimizi yenmek istiyoruz. Oyun olarak iyi bir oyunumuz var. Bunu yine daha da yukarı çekerek eksik yönlerimizi çalışıp üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Önemli bir maç, rakibimizi yenerek ilk dördün içinde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımlarında 4 sarı karttan cezalı olan Lokman Gör'ün maçta forma giyemeyeceğini bildiren Mustafa Gürsel, sakat oyuncularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

Bandırma ekibi Spor Toto 1. Lig'de 33 puanla 5. sırada bulunuyor.