Balotelli ve Belhanda'nın ardından 3. bomba da patlıyor! Adana Demirspor, David Luiz'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor
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Balotelli ve Belhanda'nın ardından 3. bomba da patlıyor! Adana Demirspor, David Luiz'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük ses getiren Adana Demirspor üçüncü bombayı da patlatmaya yakın. Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile temasa geçen Adana Demirspor, 34 yaşındaki yıldızı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen ve şu ana kadar yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor hız kesmiyor.

BALOTELLİ VE BELHANDA'DAN SONRA BİR YILDIZ DAHA

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yapan Adana Demirspor, bir büyük yıldızı daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Balotelli ve Belhanda'nın ardından 3. bomba da patlıyor! Adana Demirspor, David Luiz'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor

2 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ

Mavi-siyahlılar, Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübünden ayrılan David Luiz ile görüştüğü belirtildi. Adana Demirspor'un 34 yaşındaki yıldız oyuncaya 2 yıllık kontrat önerdiği ve cevabı beklemeye geçtiği kaydedildi.

14 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 14 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Balotelli ve Belhanda'nın ardından 3. bomba da patlıyor! Adana Demirspor, David Luiz'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
Haber Yorumları (2)
AY KURAL: Geçen sene Galatasaray Belhanda'yı kovmamış mıydı. Neresi Dünyaca ünlü yıldız yahu.
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EMRE GULER: 2 sezon sonra kume duser borc batagına gırer sonra da eskısehır gıbı olur mersın gıbı olur zonguldak gıbı olur vs vs orneklerı cok
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Balotelli ve Belhanda'nın ardından 3. bomba da patlıyor! Adana Demirspor, David Luiz'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor - Haberler Spor
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