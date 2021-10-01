Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti

Sezona kötü başlayan Mavi Şimşekler, yeni hocaları Montella yönetiminde adeta fırtınalar estiriyor. Antalyaspor'u 2-1'le geçen Adana Demirspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

BALOTELLI, 2017 YILINDAN SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Balotelli ile 80. dakikada Vargas'tan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 59. dakikada genç oyuncu Bünyamin Balcı kaydetti. Üst üste 4. maçında da ağları sarsan Mario Balotelli, 2017'den sonra ilk kez üst üste 4 maçta gol attı. Son 4 maçında 10 puan toplayan Adana Demirspor 12 puana yükselirken, 2 maç sonra yenilgi alan Antalyaspor 8 puanda kaldı.

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