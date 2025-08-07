2025 Ballon d'Or ödülü için adayları merak ediliyor. Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için adaylar her yıl büyük merakla bekleniyor. Ballon d'Or 2025 adayları kim, adaylar açıklandı mı?

BALLON D'OR 2025 TÖREN TARİHİ

Fransa Futbolu dergisi, 69. Ballon d'Or töreninin 22 Eylül 2025 tarihinde Paris'teki Théâtre du Châtelet'te düzenleneceğini resmen duyurdu. Gecede Yashin Trophy ve Kopa Trophy gibi özel ödüller de verilecek.

BALLON D'OR 2025 ADAYLARI KİM?

Adaylar, resmî olarak 7 Ağustos 2025'te duyuruldu. Erkekler kategorisinde Ousmane Dembélé, Mohamed Salah, Lamine Yamal, Scott McTominay gibi isimler yer alırken; kadınlarda Johanna Rytting Kaneryd, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas ve Pernille Harder gibi isimler öne çıkıyor.

İşte adaylar: