Balkanlar, Türkiye'nin Dış Politikasında Önemli Bir Yere Sahip"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Balkanlar'ın Türk dış politikasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bizim Balkanlar'daki önceliğimiz istikrar ve refahtır." dedi.

Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından düzenlenen "Türk dış politikasının girişim ve insani boyutları" konulu söyleşide konuşan Yörük, Türkiye'nin bugünün zorluklarına etkin bir şekilde cevap vermeye çalıştığını ve bölgedeki ortaklarıyla insani bir dış politika izlediğini söyledi.

Türkiye'nin dış politika önceliklerinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, terörle mücadele, Türk vatandaşlarının haklarının korunması, ülkenin tüm bölgelerle stratejik bağlarının derinleştirilmesi olduğunu kaydeden Yörük, jeopolitik pozisyonundan dolayı Balkanlar da dahil birçok bölgenin terör, şiddet içeren aşırıcılık, radikalizm, ksenofobi, yasa dışı göç, ticari savaşlar ve iklim değişiklikleri gibi tehditlerle ile karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Tarihi ve kültüründen dolayı Türkiye'nin zorluk ve tehlikelere cevap verebilecek güçlü bir geleneğine sahip olduğunu belirten Yörük, Türkiye'nin tarih boyunca doğal afetler, savaş, yoksulluk ve etnik çatışmalar nedeniyle oluşan kötü koşullardaki sayısız insanı kucakladığını anımsattı.

Yörük, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda açık kapı politikası izlediğini, Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı bulunduğunu ve belediyeler ile sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere Türkiye'nin bu kapsamda 33 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Balkanlar'ın, Türkiye'nin dış politikasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Yörük, "Türkiye, Balkan ülkeleri ve bölge ülkeleri ile derin tarihi bağlara sahip. Bizim Balkanlar'daki önceliğimiz istikrar ve refahtır." dedi.

Yörük, Arnavutluk'un Türkiye için değerli bir bölgesel ortak ve NATO müttefikinden fazlası olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Arnavutluk saygın bir arkadaş. İlişkilerimiz hem devletler arası hem de insanlar arası bir ilişki. Arnavutluk ile ilişkilerimiz her alanda önemli. Arnavutluk hükümeti Türkiye'yi 2013 yılında stratejik ortaklarından biri olarak ilan etti. Türkiye, Arnavutluk ile ilişkilerini bu anlayış doğrultusunda değerlendirmekte ve yatırımını, ticaretini, kültürünü ve diğer ortak faaliyetlerini Arnavut tarafı ile yakın iş birliği içinde yürütmektedir."

Büyükelçi Yörük, burada Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Laçi ile de görüştü.