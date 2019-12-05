Balkan Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak
Balkan Boks Şampiyonası 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.
05.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:08
Balkan Boks Şampiyonası 10-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in uğraşları sonucu 30 yıl sonra şampiyona tekrar yapılacak.
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek şampiyonada 11 ülkeden 75 sporcu mücadele edecek.
Final müsabakaları TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.
Kaynak: AA
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