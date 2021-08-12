Balıkesirspor Muhammed Ali ile sözleşme uzattı
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Balıkesirspor Muhammed Ali ile sözleşme uzattı

Balıkesirspor Muhammed Ali ile sözleşme uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor geçen sezon kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor geçen sezon kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde geçen sezon takım kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan ile sözleşme uzattı. Balıkesirspor daha önce de Roman Bezjak, Oğuzhan Çapar, Sedat Dursun, Cumali Bişi, Atilla Özmen, Batuhan işçiler, Oğuz Han Aynaoğlu ve altyapıdan Erdem Gökçe ile sözleşme imzaladı. Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ve Muhammed Ali Doğan arasında yapılan görüşme sonrası resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncumuz Muhammed Ali Doğan, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Yapılan anlaşma camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR

Balıkesirspor Muhammed Ali ile sözleşme uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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