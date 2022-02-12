BalıkesirsporKocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayarak, "İlk yarıyı 1-0 önde kapadık, ikinci yarı rakibimizin oyuncu değişiklikleriyle baskılı oynayacağını biliyorduk. Onları da kazandıkları için tebrik ediyorum ama biz Anıl'la 2-0'ı bulabilseydik veya oyun 1-1 olduktan sonra karşı karşıya Halil'le 2-1 yapabilseydik çok daha farklı bir şey olacaktı" diye konuştu.

"Oyuncumu kaybetmektense maçı kaybetmeyi yeğlerim"

Deneyimli çalıştırıcı, müsabakada penaltı atışından yararlanamayan Oğuzhan ile iligili de konuşarak, "Oğuzhan bizim şüphesiz evladımız, çok iyi bir çocuğumuz, penaltıyı kaçırmış olabilir. Olsun, hiç sorun değil. Oyuncumu kaybetmektense maçı kaybetmeyi yeğlerim. Onu da kazanacağız, hakem arkadaşlarımız çok iyi maç yönettiler, bütün düdüklerin yüzde 100'e yakını doğruydu. Kocaelispor geniş bir kadroya sahip bir takım. Mehmet hocada yeni başladı ama kazansaydık farklı bir hikaye yazabilecektik. Yine onun peşinde koşacağız. Yani biz puanımızı on dört yapıp Kocaeli yirmi dörtte tutup buradan bunu çıkartabilirdik, kazanabilirdik, bunlar bize hep yakın maçlar. Taktik anlamda oynadığımız oyun, çok pozisyon üretebileceğimiz oyun bizden yanaydı, şans bizden yana değildi. Oyuncularımı kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: "Adaptasyon sürecinde önemli 3 puan aldık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da iyi futbol oynadıklarını dile getirdi. Altıparmak, Balıkesirspor'u ve oyuncularını da tebrik ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Geçen hafta belki mağlup olduk ama çok iyi oynamıştık ve çok pozisyonumuz vardı. Bugün daha az pozisyona girdik ama kazanan taraf olduk. Bugün bu mücadeleyi yapan ve kazanan bütün takımı kutluyorum. Oynayan, oynamayan bizimle birlikte olmayıp Kocaeli'de kalan bütün oyuncularımızın hepsini kutluyorum. En azından taraftarımıza bir armağan hediye etmiş olduk. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Daha adaptasyon sürecindeyiz ama bugünün en önemli şeyi üç puandı ve biz bunu aldık. Hepimize hayırlı olsun." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Spor