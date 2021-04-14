Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından
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Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından

İhlas Haber Ajansı / UMUT ÇINAR - Haberler | Spor

- Balıkesirspor - Bandırmaspor maçının ardından Yusuf Şimşek: "Kaybettiğimiz için üzgünüm" Saffet Akbaş: "İlk ikiye girersek mutlu olacağız" TFF 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

- Balıkesirspor - Bandırmaspor maçının ardından

Yusuf Şimşek: "Kaybettiğimiz için üzgünüm"

Saffet Akbaş: "İlk ikiye girersek mutlu olacağız"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kaybettikleri için üzgün olduklarını söylerken, İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş ise, "İlk ikiye girersek mutlu olacağız" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek son iki maçı da kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi. Geçen hafta hakem hatası nedeniyle sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade eden Şimşek bu hafta iyi mücadele ettiklerini belirtti. Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Oyuncu kardeşlerim 90 dakika iyi mücadele ettiler. Son dakikaya kadar iyi mücadele edip son dakika gol yemek insanı çok üzüyor ve moralini bozuyor. Pazar günü Eskişehirspor maçı var, bir an önce kendimizi toparlayıp o maça adapte olmamız lazım çünkü çember gerçekten çok daraldı. Onun için üzülmeye de sevinmeye de çok fazla vaktimiz yok. Futbolcularımız iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, inşallah en kısa zamanda matematiksel olarak da ligde kalmayı garantileyip rahat bir nefes almak istiyoruz."

İstanbulspor Cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akbaş da maçın bu kadar zor geçeceğini tahmin etmediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarım saatinin kendileri açısından iyi geçtiğini hatırlatan Akbaş, "İkinci yarı 65. dakikada bir gol yedik, kötü yakalandık ve penaltıyla rakibimiz beraberliği yakaladı. Takımımız son dakikaya kadar pes etmedi ve uzatmalarda gol bulduk. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim, galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk ikiye girersek mutlu olacağız, giremesek de play-off turunda yukarıya çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından
Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından
Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından
Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından
Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından
Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT ÇINAR

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